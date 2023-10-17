"Maddi ve manevi destek olduk" demişti! Metin Akpınar'ın bahsettiği maddi destek sadece 500 TL! 3.çocuğu da ortaya çıkmıştı

81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Akabinde Akpınar yaptığı açıklamada "Maddi ve manevi destek olduk" ifadelerini kullanmıştı. Akpınar'ın gündeme bomba gibi düşen skandalının ayrıntıları çıkmaya devam ediyor.