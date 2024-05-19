Listede 5 Türk isim de var...'Dünyanın en güzel yüzü' adayları açıklandı... İşte oylama sonuçları

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1990 yılından bu yana "En Güzel 100 Yüz" listesini düzenleyen TC Candler, en güzel yüzleri açıkladı. Bu yılki listenin zirvesinde, Güney Koreli ve ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie yer aldı. Oylama sonucunda hazırlanan bu prestijli listede Türk isimler de kendilerine yer buldu.