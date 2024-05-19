Listede 5 Türk isim de var...'Dünyanın en güzel yüzü' adayları açıklandı... İşte oylama sonuçları

Her yıl olduğu gibi, TC Candler 2023 yılına ait dünyanın en güzel 100 yüzünü açıkladı. Oylama sonucunda hazırlanan bu prestijli listenin zirvesinde, Güney Koreli ve ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie yer aldı.
1990 yılından bu yana "En Güzel 100 Yüz" listesini düzenleyen TC Candler, en güzel yüzleri açıkladı. Bu yılki listenin zirvesinde, Güney Koreli ve ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie yer aldı. Oylama sonucunda hazırlanan bu prestijli listede Türk isimler de kendilerine yer buldu.
Nancy, güzelliği ve sahne performanslarıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip.
Öte yandan '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de vardı.
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi.