Linet vasiyetini açıkladı! Annesini kaybettiğini ’acım tarifsiz’ sözleri ile sosyal medyadan duyurmuştu...

"BEN YOKUM"

Annesi Leyla Özgecan'ın vefatıyla sarsılan Linet, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's'de objektiflere takılmıştı. Çok üzgün olan ve kilo verdiği görülen şarkıcı, şu açıklamayı yapmıştı:

"İster istemez üzüntüden kilo kaybı oluyor. Türkiye'den ve İsrail'den arayan soran herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu acılı günlerimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. Benim için şu anda hayat durmuş durumda. En büyük hayranımı kaybettim. En büyük sıcaklığı ve en büyük desteği annemden alıyordum."