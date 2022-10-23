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Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı: "Bu kim, Ebru Yaşar sandım"

Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı. İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı Linet son haliyle gündeme bomba gibi düştü. İç çamaşırsız giydiği ceketle poz veren Linet'i görenler şaştı kaldı. Mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka birine dönüşen Linet, son olarak kalça itirafıyla çok konuşulmuştu.

23.10.2022 11:09 - Son Güncelleme: 23.10.2022 11:14
Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı: Bu kim?

"BU KİM?"

Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı:.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı: Bu kim?

Müzik dünyasının güçlü seslerinden Linet, Safa Gülsoy'a poz verdi. Bir süre kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle magazin gündeminde yer alan Linet, son haliyle dikkat çekti.

Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı: Bu kim?

Kalça estetiği yaptırdığı iddiasıyla ilgili sorulara daha önce "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız, göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor" şeklinde cevap vermişti.

Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı: Bu kim?

Linet'in son hali de sosyal medyada gündem oldu. Linet'i görenler "Bu kim?", "Ebru Yaşar sandım","Gereksiz olmuş" yorumlarında bulundu.

Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı: Bu kim?

İşte başta Linet'in değişimi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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