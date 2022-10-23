Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı: "Bu kim, Ebru Yaşar sandım"
Linet de sütyensiz ceket pozuna uydu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı. İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı Linet son haliyle gündeme bomba gibi düştü. İç çamaşırsız giydiği ceketle poz veren Linet'i görenler şaştı kaldı. Mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka birine dönüşen Linet, son olarak kalça itirafıyla çok konuşulmuştu.
23.10.2022 11:09 - Son Güncelleme: 23.10.2022 11:14
Müzik dünyasının güçlü seslerinden Linet, Safa Gülsoy'a poz verdi. Bir süre kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle magazin gündeminde yer alan Linet, son haliyle dikkat çekti.
Linet'in son hali de sosyal medyada gündem oldu. Linet'i görenler "Bu kim?", "Ebru Yaşar sandım","Gereksiz olmuş" yorumlarında bulundu.