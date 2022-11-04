Linet bornozuyla sahneye çıktı o detay dikkat çekti dillere düştü! Duyanlar: "Yok artık, gerçekten mi?"
Linet bornozuyla sahneye çıktı üzerindekilerin fiyatı dillere düştü! İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı Linet değişimiyle sık sık adından söz ettiren isimlerden. Son olarak bir mekanda konser veren Linet, sahneden indikten sonra yoğun alkış sebebiyle yeniden dinleyicilerinin yanına döndü ancak bu kez üzerinde bornozu vardı. Kısa sürede gündem olan Linet'in bornozunun fiyatı, ünlü şarkıcıdan daha çok konuşuldu. İşte detaylar...
04.11.2022 13:41 - Son Güncelleme: 04.11.2022 13:46
"YOK ARTIK GERÇEKTEN Mİ?"
Linet bornozuyla sahneye çıktı o detay dikkat çekti dillere düştü! Duyanlar, "Yok artık, gerçekten mi?" yorumları yaptı.
Bir süre kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle magazin gündeminde yer alan Linet, bornozuyla gündemde.