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Linet bornozuyla sahneye çıktı o detay dikkat çekti dillere düştü! Duyanlar: "Yok artık, gerçekten mi?"

Linet bornozuyla sahneye çıktı üzerindekilerin fiyatı dillere düştü! İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı Linet değişimiyle sık sık adından söz ettiren isimlerden. Son olarak bir mekanda konser veren Linet, sahneden indikten sonra yoğun alkış sebebiyle yeniden dinleyicilerinin yanına döndü ancak bu kez üzerinde bornozu vardı. Kısa sürede gündem olan Linet'in bornozunun fiyatı, ünlü şarkıcıdan daha çok konuşuldu. İşte detaylar...

04.11.2022 13:41 - Son Güncelleme: 04.11.2022 13:46
Linet bornozuyla sahneye çıktı o detay dikkat çekti dillere düştü! Duyanlar: Yok artık, gerçekten mi?

"YOK ARTIK GERÇEKTEN Mİ?"

Linet bornozuyla sahneye çıktı o detay dikkat çekti dillere düştü! Duyanlar, "Yok artık, gerçekten mi?" yorumları yaptı.

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Linet bornozuyla sahneye çıktı o detay dikkat çekti dillere düştü! Duyanlar: Yok artık, gerçekten mi?

Bir süre kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle magazin gündeminde yer alan Linet, bornozuyla gündemde.

Linet bornozuyla sahneye çıktı o detay dikkat çekti dillere düştü! Duyanlar: Yok artık, gerçekten mi?

Konser verdikten sonra sahneden inen ve kulisine çekilen Linet, yoğun alkış sebebiyle yeniden sahneye döndü. Linet sahneye döndüğünde üzerinde bornoz vardı. 2. Sayfa'nın haberine göre şarkıcı Linet'in üzerindeki bornozun fiyatı 9.600 TL idi. Şarkıcının terliği ise 2.300 TL değerindeydi.

Linet bornozuyla sahneye çıktı o detay dikkat çekti dillere düştü! Duyanlar: Yok artık, gerçekten mi?

Kalça estetiği yaptırdığı iddiasıyla ilgili sorulara daha önce "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız, göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor" şeklinde cevap vermişti.

Linet bornozuyla sahneye çıktı o detay dikkat çekti dillere düştü! Duyanlar: Yok artık, gerçekten mi?

Linet'in son hali de sosyal medyada gündem oldu. Linet'i görenler "Bu kim?", "Ebru Yaşar sandım","Gereksiz olmuş" yorumlarında bulundu.

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