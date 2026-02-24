PODCAST CANLI YAYIN

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor

Lily Collins, Sam Wasson'ın eserinden uyarlanan yeni biyografik filmde Audrey Hepburn'ü canlandıracak. Proje, özellikle "Breakfast at Tiffany's" filminin kamera arkasına ve modern kadın imajının doğuşuna odaklanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 1

Hollywood yıldızı Lily Collins, on yıllık hazırlık sürecinin ardından hayali olan Audrey Hepburn rolünü kaptı. Film, 1961 yapımı kült klasiğin çekim aşamalarını ve Hepburn'ün ikonik yükselişini konu alıyor.

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 2

AUDREY HEPBURN ROLÜYLE BEYAZ PERDEYE DÖNÜYOR

"Emily in Paris" yıldızı Lily Collins, sinema tarihinin en büyük ikonlarından Audrey Hepburn'ün hayatını konu alan yeni biyografik filmde başrolü üstlendi. 24 Şubat 2026 tarihinde yapım tarafından paylaşılan bilgilere göre yapım, Sam Wasson'ın "Fifth Avenue, 5 A.M." adlı eserinden sinemaya uyarlanıyor. Film, sadece bir biyografi olmanın ötesinde, 1961 yapımı "Breakfast at Tiffany's" (Tiffany'de Kahvaltı) filminin yapım sürecini ve Hepburn'ün modern kadın figürünü nasıl inşa ettiğini detaylandırıyor.

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 3

📊 PROJE DETAYLARI

KriterProje Detayı
Başrol OyuncusuLily Collins
Eser KaynağıFifth Avenue, 5 A.M. (Sam Wasson)
Odak NoktasıBreakfast at Tiffany's çekim süreci
Hazırlık SüresiYaklaşık 10 yıl
Duyuru KanalıResmi Instagram Hesabı

🔍 Hollywood'da Audrey Hepburn rekabeti

Sinema dünyasında Audrey Hepburn temalı projeler arasında ciddi bir hareketlilik gözlemleniyor. Collins'in projesi ile geçmişteki diğer girişimler arasındaki farklar dikkat çekiyor:

  • Lily Collins Projesi: "Breakfast at Tiffany's" odaklı, edebi uyarlama ve 1960'lar New York atmosferi temalı.

  • Rooney Mara Projesi: 2022'de Luca Guadagnino yönetmenliğinde duyurulan ancak farklı bir biyografik perspektife sahip olan yapım.

  • Fiziksel Benzerlik: Eleştirmenler, Collins'in hem stil hem de naif duruş açısından Hepburn'ün "yaşayan kopyası" olduğu görüşünde birleşiyor.

💡 Editör analizi (human touch)

Lily Collins'in bu rolü üstlenmesi sadece fiziksel bir benzerlikten ibaret değil; oyuncunun "Emily in Paris" ile kazandığı küresel moda ikonu statüsü, Hepburn'ün mirasını Z kuşağına taşımak için stratejik bir hamle olarak görülüyor. On yıllık bir hazırlık sürecinden bahsedilmesi, projenin aceleye getirilmiş bir biyografi değil, derinlikli bir dönem draması olacağının işaretlerini veriyor.

❓ Sıkça sorulan sorular (SSS)

Lily Collins hangi Audrey Hepburn filminde oynayacak?

Collins, Sam Wasson'ın "Fifth Avenue, 5 A.M." kitabından uyarlanan ve "Breakfast at Tiffany's" çekimlerine odaklanan biyografik filmde yer alacak.

Film ne zaman vizyona girecek?

Yapım aşaması devam eden filmin henüz resmi bir vizyon tarihi bulunmuyor ancak ödül sezonunda ses getirmesi bekleniyor.

Daha önce başka kimin Audrey Hepburn olacağı söylenmişti?

2022 yılında oyuncu Rooney Mara'nın da farklı bir Audrey Hepburn biyografisinde rol alacağı duyurulmuştu.

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 4

🌟 PROJEYE EKLENEN YENİ DETAYLAR: KAMERA ARKASINDA NELER OLUYOR?

Lily Collins'in duyurusuyla birlikte filmin prodüksiyon aşamasına dair heyecan verici bilgiler de gün yüzüne çıktı:

  • İkonik Gardırop: Filmde, Audrey Hepburn'ün moda dünyasını değiştiren o meşhur siyah elbiseleri ve aksesuarları için özel bir tasarım ekibi kuruldu. Kostümlerin, Hepburn'ün yakın dostu olan Hubert de Givenchy'nin estetik mirasına sadık kalınarak hazırlandığı belirtiliyor.

  • New York Atmosferi: Çekimlerin büyük bir bölümü, 1960'ların atmosferini yansıtmak adına New York'un tarihi bölgelerinde ve "Tiffany & Co."nun efsanevi mağaza binasında gerçekleştirilecek.

  • Karakter Hazırlığı: Collins'in bu rol için iki yılı aşkın süredir özel bir diksiyon eğitmeniyle çalıştığı ve Hepburn'ün kendine has o aksanını yakalamaya odaklandığı sızan bilgiler arasında.

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 5

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Lily Collins hangi Audrey Hepburn filminde oynayacak? Collins, Sam Wasson'ın "Fifth Avenue, 5 A.M." kitabından uyarlanan ve "Breakfast at Tiffany's" çekimlerine odaklanan biyografik filmde yer alacak.

Film ne zaman vizyona girecek? Yapım aşaması devam eden filmin henüz resmi bir vizyon tarihi bulunmuyor ancak 2027 ödül sezonunda ses getirmesi bekleniyor.

Daha önce başka kimin Audrey Hepburn olacağı söylenmişti? 2022 yılında oyuncu Rooney Mara'nın da farklı bir Audrey Hepburn biyografisinde rol alacağı duyurulmuştu, ancak Collins'in projesi şu an en ön planda olan yapım.

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 6

ADIM ADIM AUDREY: İKONİK HAYAT HİKAYESİ

  • 1929: 4 Mayıs'ta Brüksel'de doğdu. Asil bir aileden gelse de çocukluğu babasının evi terk etmesiyle sarsıldı.

  • 1940-1945: Hollanda'da Nazi işgali altında yaşadı. Kıtlık yüzünden lale soğanları yiyerek hayatta kaldı; bu dönemdeki yetersiz beslenme narin fiziğini kalıcı olarak şekillendirdi.

  • 1948: Londra'ya taşındı. Bale için "çok uzun" ve "yetersiz" bulununca, ailesine bakabilmek için koroda dans etmeye başladı.

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 7

  • 1951: Fransa'da bir film çekimi sırasında yazar Colette tarafından fark edildi ve Broadway'in yolunu tuttu.

  • 1953: İlk başrolüyle Oscar kazandı. Hollywood'un o dönemki "balık etli" sarışın idealini yıkarak kısa saçlı, zarif ve entelektüel kadın imajını getirdi.

  • 1961: "Tiffany'de Kahvaltı" (Breakfast at Tiffany's) ile stil ikonu oldu. Givenchy tasarımı siyah elbisesi, sinema tarihinin en ikonik kostümü kabul edildi.

  • 1967: Kariyerinin en parlak döneminde çocuklarına vakit ayırmak için sinemadan uzaklaşma kararı aldı.

  • 1988: UNICEF İyi Niyet Elçisi seçildi. Hayatının geri kalanını Etiyopya'dan Vietnam'a kadar yardıma muhtaç çocuklara adadı.

  • 1993: İsviçre'de 63 yaşında aramızdan ayrıldı.

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 8

📊 AUDREY HEPBURN HAKKINDA AZ BİLİNEN ŞAŞIRTICI GERÇEKLER

Savaşta Nazi karşıtı direnişçiler için gizli bale gösterileri yapıp para topladı.
Akıcı bir şekilde İngilizce, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca ve İspanyolca konuşabiliyordu.
"Green Mansions" filmi setinde tanıştığı "Ip" adında bir geyiği evlat edindi.
Suda boğulma korkusu vardı; "Two for the Road" filmindeki havuz sahnesi için ekip suyun altında beklemek zorunda kaldı.
Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 9

💡 EDİTÖR NOTU

Audrey Hepburn'ü sadece "güzel bir kadın" olarak tanımlamak büyük bir haksızlık olur. O, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından çıkıp zarafeti bir zırh gibi kuşanmış bir savaşçıdır. Lily Collins'in bu role talip olması, sadece bir benzerliğin peşinden gitmek değil; Hepburn'ün o dönem için devrim niteliğindeki "sadeliğin asaleti" felsefesini yeniden canlandırmaktır. Collins'in paylaştığı beyaz bereli fotoğraf, bu ruhu ne kadar iyi anladığının bir kanıtı olarak tarihe not düşüyor.

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 10

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve Collins'in sosyal medya hesabından alınmıştır

Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor - 11