Lily Collins efsanevi Audrey Hepburn rolüyle beyaz perdeye dönüyor

💡 EDİTÖR NOTU

Audrey Hepburn'ü sadece "güzel bir kadın" olarak tanımlamak büyük bir haksızlık olur. O, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından çıkıp zarafeti bir zırh gibi kuşanmış bir savaşçıdır. Lily Collins'in bu role talip olması, sadece bir benzerliğin peşinden gitmek değil; Hepburn'ün o dönem için devrim niteliğindeki "sadeliğin asaleti" felsefesini yeniden canlandırmaktır. Collins'in paylaştığı beyaz bereli fotoğraf, bu ruhu ne kadar iyi anladığının bir kanıtı olarak tarihe not düşüyor.