Leyla Lydia Tuğutlu’dan flaş karar: “Ona bu zorbalığı yapmayacağım”

Önceki gün Kuruçeşme'de bir stüdyo çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğlunun özel hayatını korumak istediğini belirten ünlü isim, evladını sosyal medyada neden paylaşmadığını açıkladı.
TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Oğlundan bahseden ünlü isim, "Çocuğumu sosyal medyadan paylaşmıyorum. O tercihi ona bırakmak istiyorum. Böyle bir şeye onu zorlamak istemiyorum. Kendisi sosyal medya kullanacak yaşa gelince kendisi karar verir" ifadelerini kullandı.
İkinci çocuk sorusuna ise oyuncu,"Olacağı varsa olur. Biz bunu planlamadık. Böyle bir şey düşünmedik. Eğer kaderimizde varsa neden olmasın. Olsun da demek istemiyorum. Ama olmasın da demek istemiyorum. Dediğim gibi hayırlısı neyse o olsun" dedi.
Kariyerinde Yeni Adım
Öte yandan müzisyenliğe soyunan ve şarkı için üç yaşındaki oğlu Evren Deniz'den onay aldığını söyleyen Tuğutlu, "Onun okey verdikleri güzel oluyor. Kulağı gerçekten çok iyi" ifadelerini kullandı.
Mutluluğu 2023'te Perçinlenmiş: Evren Deniz'le Hayatı Değişmiş!
Basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği bu sohbette çocuk yetiştirme prensiplerinden bahseden Leyla Lydia Tuğutlu, aslında anne olma heyecanını çok da uzak olmayan bir geçmişte tattı. Ceyhun Ergin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, 2023 yılında oğlu Evren Deniz'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.
Hayatının Enerji Kaynağı
Çocuğunu dijital dünyanın baskısından koruma kararı alan ünlü oyuncu, anneliğin kendi iç dünyasındaki yansımalarını da samimiyetle dile getirmişti. İçsel çatışmalar ve yalnızlık gibi duygularla nasıl başa çıktığı sorulduğunda, eskiden daha karamsar bir tarafı olduğunu ancak bu durumun çocuktan sonra tamamen değiştiğini ifade etmişti.
Hayatın her anının tadını çıkarmayı evladı sayesinde öğrendiğini belirten Tuğutlu, yaşadığı bu değişimi şu sözlerle anlatmıştı: "Açıkçası benim de öyle bir tarafım var ama çocuktan sonra değişti.
Çocuktan sonra hayatın aslında her anının tadını çıkarmaya, her anın güzelliğini görmeye başladım. Dolayısıyla çocuğum sayesinde bununla başa çıkabiliyorum.
Benim için de eşim için de öyle. Onun verdiği enerji, onun varlığı her günü güzelleştiriyor diyebilirim"
Çift Kültürlü Eğitim: Evren Deniz'e İki Dilli Gelecek!
Alman bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Tuğutlu, iki farklı kültürle büyümenin avantajlarından bahsederek oğlu Evren Deniz'i de bu zenginlikle büyüttüğünü belirtmişti.
Evde uyguladıkları eğitim modelini anlatan Tuğutlu, oğluyla sadece Almanca konuştuğunu, babasının ise Türkçe iletişim kurduğunu dile getirmişti.
Ünlü oyuncu, "Ben Almanca konuşuyorum. Baba Türkçe konuşuyor. Kendi aramızda ortak dilimiz ise Türkçe. İki dili de öğrenmesini istedik. Çünkü ailem bana da o şahsı tanıdı. Beni rahat ettiren bir durumdu" demişti.
(Fotoğraflar: Sosyal medya)