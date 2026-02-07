Leyla Lydia Tuğutlu’dan flaş karar: “Ona bu zorbalığı yapmayacağım”

İkinci çocuk sorusuna ise oyuncu,"Olacağı varsa olur. Biz bunu planlamadık. Böyle bir şey düşünmedik. Eğer kaderimizde varsa neden olmasın. Olsun da demek istemiyorum. Ama olmasın da demek istemiyorum. Dediğim gibi hayırlısı neyse o olsun" dedi.