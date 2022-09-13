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Haberler Magazin Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda ortaya çıktı! Gizli saklı evlendiği eşini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda ortaya çıktı! Gizli saklı evlendiği eşini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, Es-Es dizisinde canlandırdığı İrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Karadayı dizisinde de Kenan İmirzalıoğlu ile kamera karşısına geçen oyuncu, birçok yapımda rol aldı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuğutlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. Geçen aylardı evlilik haberleriyle gündeme gelen Tuğutlu, bu kez karnı burnunda pozlarıyla görenleri şaşkına çevirdi. Beyazla içinde karnı burnunda pozlarını yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.09.2022 20:18 - Son Güncelleme: 13.09.2022 20:18
Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda ortaya çıktı! Gizli saklı evlendiği eşini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci olan Leyla Lydia Tuğutlu, Es-Es, Karadayı, Kiralık Aşk, Delibal, Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

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Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda ortaya çıktı! Gizli saklı evlendiği eşini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuğutlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.

Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda ortaya çıktı! Gizli saklı evlendiği eşini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Geçen aylardı evlilik haberleriyle gündeme gelen Tuğutlu'nun sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğrenildi.

Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda ortaya çıktı! Gizli saklı evlendiği eşini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Tuğutlu, şimdi ise karnı burnunda pozlarıyla adından söz ettirdi. Beyaz elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, büyüyen karnıyla verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda ortaya çıktı! Gizli saklı evlendiği eşini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Ünlü oyuncu, binlerce beğeni alan pozlarının altına ise şu notu ekledi: "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum"

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