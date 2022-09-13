Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda ortaya çıktı! Gizli saklı evlendiği eşini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda ortaya çıktı! Gizli saklı evlendiği eşini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...
Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, Es-Es dizisinde canlandırdığı İrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Karadayı dizisinde de Kenan İmirzalıoğlu ile kamera karşısına geçen oyuncu, birçok yapımda rol aldı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuğutlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. Geçen aylardı evlilik haberleriyle gündeme gelen Tuğutlu, bu kez karnı burnunda pozlarıyla görenleri şaşkına çevirdi. Beyazla içinde karnı burnunda pozlarını yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...
13.09.2022 20:18 - Son Güncelleme: 13.09.2022 20:18