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Haberler Magazin Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla'nın tacını Paris Hilton takmıştı

Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla'nın tacını Paris Hilton takmıştı

Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! 2008 Miss Turkey'de tacını Paris Hilton takmıştı Leyla Lydia Tuğutlu'nun... 2021 yazının sonuna geldik. Ünlüler sıcak havaların son günlerini değerlendirmeden geçmiyor. Hal böyle olunca sosyal medya paylaşımları da bikinili ve mayolu pozlarla dolup taştı. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Leyla Lydia Tuğutlu da o isimlerden biri. Instagram'dan bikinili pozlar paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu'yu gören hayran kalıyor. 31 yaşındaki tescilli güzele bakın...

21.09.2021 17:06 - Son Güncelleme: 21.09.2021 17:24
Leyla Lydia Tuğutlu bikiili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla’nın tacını Paris Hilton takmıştı

Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla'nın tacını Paris Hilton takmıştı...

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Leyla Lydia Tuğutlu bikiili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla’nın tacını Paris Hilton takmıştı

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 yılında doğdu.Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Berlin'de dünyaya geldi.

Leyla Lydia Tuğutlu bikiili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla’nın tacını Paris Hilton takmıştı

İlkokula başlayacağı zaman Türkiye'ye dönüş yaptı ve bu sırada piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara devam eden sempatik oyuncu, 5 yıl boyunca keman ve müzik dersleri almaya, aynı zamanda bir model ajansında çalışmaya başladı. Tuğutlu Türkçe, İngilizce ve Almanca biliyor.

Leyla Lydia Tuğutlu bikiili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla’nın tacını Paris Hilton takmıştı

Üniversiteye başladığında konservatuvarı bıraktı ve çok istediği mankenlik ve fotomodelliğe başladı.
Şu an hala İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyor.

Leyla Lydia Tuğutlu bikiili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla’nın tacını Paris Hilton takmıştı

Leyla Lydia Tuğutlu, 2008 yılında Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmadan kazandığı birincilik tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton takmıştı.

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