Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla'nın tacını Paris Hilton takmıştı
Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! 2008 Miss Turkey'de tacını Paris Hilton takmıştı Leyla Lydia Tuğutlu'nun... 2021 yazının sonuna geldik. Ünlüler sıcak havaların son günlerini değerlendirmeden geçmiyor. Hal böyle olunca sosyal medya paylaşımları da bikinili ve mayolu pozlarla dolup taştı. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Leyla Lydia Tuğutlu da o isimlerden biri. Instagram'dan bikinili pozlar paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu'yu gören hayran kalıyor. 31 yaşındaki tescilli güzele bakın...
21.09.2021 17:06
- Son Güncelleme: 21.09.2021 17:24
Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla'nın tacını Paris Hilton takmıştı...
Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 yılında doğdu.Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Berlin'de dünyaya geldi.