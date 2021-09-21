Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla yazın son günlerinde ortalığı yıktı geçti! Miss Turkey 2008 birincisi Leyla'nın tacını Paris Hilton takmıştı...

İlkokula başlayacağı zaman Türkiye'ye dönüş yaptı ve bu sırada piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara devam eden sempatik oyuncu, 5 yıl boyunca keman ve müzik dersleri almaya, aynı zamanda bir model ajansında çalışmaya başladı. Tuğutlu Türkçe, İngilizce ve Almanca biliyor.