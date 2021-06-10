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Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler sevgilisi sandı 'Birbirleriyle hiç alakaları yok'

Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor... 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Yeni oyuncu kadrosu ile ekranlarda yer almaya hazırlanan dizinin yeni Leyla'sı Deniz Işın oldu. Masumiyet dizisinde canlandırdığı İrem karakteri ile dikkat çeken 29 yaşındaki Işın, özel hayatıyla sosyal medya gündeminde. Deniz Işın'ın kardeşi Ege Işın'ı görenler sevgilisi sandı. İşte birisi sarışın diğeri ise esmer olan abla-kardeş başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

10.06.2021 14:51 - Son Güncelleme: 10.06.2021 16:07
Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler sevgilisi sandı 'Birbirleriyle hiç alakaları yok'

'BİRBİRLERİYLE HİÇ ALAKALARI YOK'

Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler sevgilisi sandı. 28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın son olarak Masumiyet dizisinde İrem karakterine hayat veriyordu.

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Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler sevgilisi sandı 'Birbirleriyle hiç alakaları yok'

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı.ve İstanbul'a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu'nda 2 sene İzmir'de, bir sene de İstanbul'da eğitim aldı ve 2017'de 'Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018'de 'You Can't Take It With You' oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler sevgilisi sandı 'Birbirleriyle hiç alakaları yok'

1.69 boyunda olan güzel oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Deniz Işın'ı Instagram kardeşi Ege Işın ile yan yana görenler şaşırdı.

Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler sevgilisi sandı 'Birbirleriyle hiç alakaları yok'

Abla kardeşin birbirine benzemediğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları ilk başta Ege'yi Deniz Işın'ın sevgilisi sandı. İşte başta Deniz Işın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler sevgilisi sandı 'Birbirleriyle hiç alakaları yok'

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