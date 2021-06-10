Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler sevgilisi sandı 'Birbirleriyle hiç alakaları yok'

Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kardeşine bakın! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor... 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Yeni oyuncu kadrosu ile ekranlarda yer almaya hazırlanan dizinin yeni Leyla'sı Deniz Işın oldu. Masumiyet dizisinde canlandırdığı İrem karakteri ile dikkat çeken 29 yaşındaki Işın, özel hayatıyla sosyal medya gündeminde. Deniz Işın'ın kardeşi Ege Işın'ı görenler sevgilisi sandı. İşte birisi sarışın diğeri ise esmer olan abla-kardeş başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

10.06.2021 14:51 - Son Güncelleme: 10.06.2021 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





