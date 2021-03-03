Leyla Bilginel'i son haliyle kimse tanıyamıyor 'para benim uşağım!' Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu
10 yıl önce Amerika'da sprem bankasına başvurarak bir çocuk sahibi olan oyuncu Leyla Bilginel son haliyle ağızları açık bıraktı. Hayatı uçlarda yaşayan Leyla Bilginel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Saçlarını pembeye boyatan Leyla Bilginel'in açıklamaları, tarzından daha çok konuşuldu. Leyla Bilginel "iş için evimi sattım ama önemli değil. Para benim uşağım gibi; 'Gel' derim gelir, 'Git' derim gider" dedi.
03.03.2021 12:46
- Son Güncelleme: 03.03.2021 13:11
Amerika'daki bir sperm bankasına başvurup, çocuk sahibi olan oyuncu Leyla Bilginel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Nişantaşı'nda maskesiz şekilde yürürken görüntülenen Leyla Bilginel, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
43 yaşındaki oyuncu, maske sorusuna, "Ben yürürken maske takmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama kapalı ortamda kendimi korumak için takıyorum" karşılığını verdi.
Gelecekle ilgili planlarının olduğunu anlatan Bilginel, "Ticarete atıldım ve geleceği ben kurtaracağım. Dünyanın her yerinden tohum topluyorum. Organik yiyecek ve içeceği devam ettireceğim" dedi.
Ünlü oyuncunun, "Büyük bir projem var ama onun için milyon dolarlar lazım, onun için evimi sattım. Para lazım ama ben paraya 'gel' derim gelir, 'git' derim gider. Para benim uşağım gibi" şeklindeki sözleri kafalarda soru işareti bıraktı.