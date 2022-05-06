Levent Yüksel'in eşi bakın kim çıktı! "3 yıl önce bugün hediye gibi geldin hayatıma" dedi, aşk pozuna yorum yağdı...

"HER GÜNÜ AŞKLA KUTLAYALIM"

Yüksel, daha önce eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle kutlamıştı.