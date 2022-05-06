Levent Yüksel’in eşi bakın kim çıktı! "3 yıl önce bugün hediye gibi geldin hayatıma" dedi aşk pozuna yorum yağdı
Levent Yüksel'in eşi bakın kim çıktı! Zalim, Tuana, Ya Sonra, Beni Bırakın gibi birçok şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Levent Yüksel Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "3 yıl önce bugün hediye gibi geldin hayatıma" notunu düştü, aşıklara sosyal medyada yorum yağdı. İşte tanışma yıl dönümlerini kutlayan Levent Yüksel ve eşi Özlem Öztürk Yüksel...
06.05.2022 11:10 - Son Güncelleme: 06.05.2022 11:19
Levent Yüksel'in eşi bakın kim çıktı! "3 yıl önce bugün hediye gibi geldin hayatıma" dedi, aşk pozuna yorum yağdı...
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile 2 yıl önce sade bir törenle İzmir'de nikah masasına oturmuştu. Birlikteliklerini sürdüren çiftten Yüksel, aşka geldi.
"HEDİYE GİBİ GELDİN"
Levent Yüksel, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak, mutluluklarını gözler önüne serdi. Beyazlar içerisinde objektif karşısına geçen ikiliden ünlü şarkıcı, o anları, "3 yıl önce bugün girdin hayatıma... Hediye gibi geldin; hoş geldin..." ifadeleriyle sosyal medyadan yayınladı.