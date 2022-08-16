Levent İnanır’dan bomba itiraf! “Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım” Selvi Boylum Al Yazmalım’ın İlyas’ıydı...

Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdıran ve Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan gibi yapımlarla hafızalara kazınan Kadir İnanır, hem kariyeri hem özel hayatı hem de karizmasıyla yıllarca adından söz ettirdi.