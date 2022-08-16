Levent İnanır'dan bomba itiraf! “Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım” Selvi Boylum Al Yazmalım’ın İlyas’ıydı...
Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle hafızalara kazınan Kadir İnanır, geçen yıl damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alınmış ve hayranlarını endişelendirmişti. Dün Kuruçeşme'de görüntülenen usta oyuncu, son haliyle ise çok konuşulmuştu. Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu bu kez yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Dayısı Kadir İnanır'dan bahseden İnanır, yaşadıklarını anlatırken peş peşe itiraflarda bulundu ve "Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım" sözleriyle dikkat çekti. İşte o açıklama...
16.08.2022 19:56 - Son Güncelleme: 16.08.2022 19:56
Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdıran ve Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan gibi yapımlarla hafızalara kazınan Kadir İnanır, hem kariyeri hem özel hayatı hem de karizmasıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Geçen yıl, beyin damarında pıhtı atması nedeniyle 22 gün hastanede yatan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, önceki gün ise Kuruçeşme'de görüntülendi.
Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu bu kez yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Dayısı Kadir İnanır'dan bahseden İnanır, yaşadıklarını anlatırken peş peşe itiraflarda bulundu.