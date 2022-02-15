Lerzan Mutlu ‘sevişmek çok sıradan’ dedi hayalindeki erkeği açıkladı! Transparan elbisesiyle olay olan Lerzan itirafıyla çok konuşuldu
Lerzan Mutlu 'sevişmek çok sıradan' dedi hayalindeki erkeği açıkladı! Beşiktaş'ta bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, transparan elbisesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Mutlu'nun açıklamaları da en az kıyafeti kadar dikkat çekti. Hayalindeki erkeği açıklayan ünlü şarkıcının "Zekaların sevişeceği bir adam arıyorum..." ifadeleri çok konuşuldu. İşte Lerzan Mutlu'nun o açıklaması...
15.02.2022 01:23
- Son Güncelleme: 15.02.2022 01:32
Lerzan Mutlu, önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahne performansı kadar iddialı kıyafet seçimiyle de adından söz ettirdi.
HAYALİNDEKİ ERKEĞİ AÇIKLADI
Öte yandan konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lerzan Mutlu, açıklamalarıyla da dikkat çekti.