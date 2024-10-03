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Leoparlı koltuk ve yataktaki ayna olay oldu! Serenay Sarıkaya'nın evi olay oldu! "Banu Alkan görmesin kıskanır"

Serenay Sarıkaya'nın yeni evinden paylaştığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle leopar desenli koltuk ve yatak odasında yer alan devasa ayna takipçilerin ilgisini çekerken, esprili yorumlar da gecikmedi. İşte Serenay Sarıkaya'nın evinden fotoğraflar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:30
Leoparlı koltuk ve yataktaki ayna olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın evi olay oldu! Banu Alkan görmesin kıskanır

Serenay Sarıkaya'nın yeni evinden paylaştığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle leopar desenli koltuk ve yatak odasında yer alan devasa ayna takipçilerin ilgisini çekerken, esprili yorumlar da gecikmedi: "Bu evi Banu Alkan görürse, Serenay'ı kıskanır!" şeklindeki yorumlarla, Sarıkaya'nın dekorasyon tarzı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.

Leoparlı koltuk ve yataktaki ayna olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın evi olay oldu! Banu Alkan görmesin kıskanır

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, İstanbul Boğazı'na bakan yeni evinden ilk görüntüleri paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ev dekorasyonunda, özellikle leopar desenli koltuğu ve yatak odasındaki büyük aynası büyük ilgi çekti.

Leoparlı koltuk ve yataktaki ayna olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın evi olay oldu! Banu Alkan görmesin kıskanır

Takipçileri, bu göz alıcı dekorasyonla ilgili "Banu Alkan görmesin, kıskanır" şeklinde esprili yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

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