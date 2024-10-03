Leoparlı koltuk ve yataktaki ayna olay oldu! Serenay Sarıkaya'nın evi olay oldu! "Banu Alkan görmesin kıskanır"

Serenay Sarıkaya'nın yeni evinden paylaştığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle leopar desenli koltuk ve yatak odasında yer alan devasa ayna takipçilerin ilgisini çekerken, esprili yorumlar da gecikmedi: "Bu evi Banu Alkan görürse, Serenay'ı kıskanır!" şeklindeki yorumlarla, Sarıkaya'nın dekorasyon tarzı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.