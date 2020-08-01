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Leoparlı bikinisi ve sıfır makyajlı Burcu Özberk'in yüzü gülüyor...

Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Yorucu bir sezonun ardından şimdiler tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk'in paylaştığı leopar bikinili sıfır makyaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ağustos 2020 , 10:52 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:01
Leoparlı bikinisi ve sıfır makyajlı Burcu Özberk’in yüzü gülüyor...

İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.

Leoparlı bikinisi ve sıfır makyajlı Burcu Özberk’in yüzü gülüyor...

KAAN YILDIRIM VE HADİSE

Leoparlı bikinisi ve sıfır makyajlı Burcu Özberk’in yüzü gülüyor...
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