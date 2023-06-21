Latif Doğan'ın tam 19 kez istediği 'Gönül kuşu'na bakın! Sır gibi saklıyor görenler de hayran kalıyor işte gencecik eşi
Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına konuk olan Latif Doğan'ın özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...
21.06.2023 10:28 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:29