Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşini görenler hayran kaldı sosyal medya onu konuşuyor! İşte Latif Doğan'ın gencecik eşi
Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Latif Doğan'ın özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...
26.02.2022 17:30 - Son Güncelleme: 26.02.2022 17:30
Latif Doğan, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Doğan'ın seslendirdiği şarkılar büyük beğeni alırken ünlü şarkıcının hayatına dair tüm detaylarda aranan konulardan oluyor.