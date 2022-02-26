Latif Doğan’ın sır gibi sakladığı eşini görenler hayran kaldı sosyal medya onu konuşuyor! İşte Latif Doğan’ın gencecik eşi

Latif Doğan, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Doğan'ın seslendirdiği şarkılar büyük beğeni alırken ünlü şarkıcının hayatına dair tüm detaylarda aranan konulardan oluyor.