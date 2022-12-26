Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı Songül Karlı ile Latif Doğan...
Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Yakın arkadaşı Songül Karlı ve eşi Emine Doğan'la tatilde olan Latif Doğan'ın özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. Paylaşım ise Songül Karlı'dan geldi. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...
26.12.2022 16:40 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:40
Songül Karlı'nın paylaşımları sonrası İnternet kullanıcıları en çok "Latif Doğan kiminle evli?", Latif Doğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.