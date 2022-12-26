Vav TV İzle
Haberler Magazin Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı Songül Karlı ile Latif Doğan...

Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı Songül Karlı ile Latif Doğan...

Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Yakın arkadaşı Songül Karlı ve eşi Emine Doğan'la tatilde olan Latif Doğan'ın özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. Paylaşım ise Songül Karlı'dan geldi. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...

26.12.2022 16:40 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:40
Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı Songül Karlı ile Latif Doğan...

Küstüm, Eşarbını Yan Bağlama, Yar Gelecek şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücünün özellikle özel hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı Songül Karlı ile Latif Doğan...

Songül Karlı'nın paylaşımları sonrası İnternet kullanıcıları en çok "Latif Doğan kiminle evli?", Latif Doğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.

Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı Songül Karlı ile Latif Doğan...

Öte yandan Doğan'ın bir sosyal medya paylaşımında eşinden 'gönül kuşum' diye bahsetmesi dikkat çekti. Ünlü çift için "Maşallah", "Allah ayırmasın", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapıldı.

Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı Songül Karlı ile Latif Doğan...

İşte başta Latif Doğan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı Songül Karlı ile Latif Doğan...

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ

SON DAKİKA