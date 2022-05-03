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Haberler Magazin Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenler hayran kaldı işte Latif Doğan'ın gencecik eşi

Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenler hayran kaldı işte Latif Doğan'ın gencecik eşi

Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin programı Şarkılar Bizi Söyler'im tekrar bölümünde yer alan Latif Doğan'ın özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...

03.05.2022 16:49 - Son Güncelleme: 03.05.2022 16:49
Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenler hayran kaldı işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

Küstüm, Eşarbını Yan Bağlama, Yar Gelecek şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücünün özellikle özel hayatı merak konusu oldu.

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Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenler hayran kaldı işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

İnternet kullanıcıları en çok "Latif Doğan kiminle evli?", Latif Doğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.

Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenler hayran kaldı işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

Öte yandan Doğan'ın bir sosyal medya paylaşımında eşinden 'gönül kuşum' diye bahsetmesi dikkat çekti. Ünlü çift için "Maşallah", "Allah ayırmasın", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapıldı.

Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenler hayran kaldı işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

İşte başta Latif Doğan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenler hayran kaldı işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

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