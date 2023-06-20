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Haberler Magazin Latif Doğan 'Gönül kuşu'na tam 19 kez istemiş! Sır gibi saklıyor görenler de hayran kalıyor işte Latif Doğan'ın gencecik eşi

Latif Doğan 'Gönül kuşu'na tam 19 kez istemiş! Sır gibi saklıyor görenler de hayran kalıyor işte Latif Doğan'ın gencecik eşi

Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına konuk olan Latif Doğan'ın özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...

20.06.2023 09:24 - Son Güncelleme: 20.06.2023 09:24
Latif Doğan ’Gönül kuşu’na tam 19 kez istemiş! Sır gibi saklıyor görenler de hayran kalıyor işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

Küstüm, Eşarbını Yan Bağlama, Yar Gelecek şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücünün özel hayatı merak konusu oldu.

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Latif Doğan ’Gönül kuşu’na tam 19 kez istemiş! Sır gibi saklıyor görenler de hayran kalıyor işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.

Latif Doğan ’Gönül kuşu’na tam 19 kez istemiş! Sır gibi saklıyor görenler de hayran kalıyor işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

Öte yandan Doğan'ın bir sosyal medya paylaşımında eşinden 'gönül kuşum' diye bahsetmesi dikkat çekti. Ünlü çift için "Maşallah", "Allah ayırmasın", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapıldı.

Latif Doğan ’Gönül kuşu’na tam 19 kez istemiş! Sır gibi saklıyor görenler de hayran kalıyor işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

İşte başta Latif Doğan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Latif Doğan ’Gönül kuşu’na tam 19 kez istemiş! Sır gibi saklıyor görenler de hayran kalıyor işte Latif Doğan’ın gencecik eşi

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