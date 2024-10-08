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Lale Cangal ile 13 yıllık evliliği biten Cemal Hünal'dan boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu bakın nerede aldı!

Issız Ada filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, Kurtlar Vadisi ile tanınan meslektaşı Lale Cangal'la 13 yıllık evliliklerini sonlandırdı. 10 dakika süren duruşmada 'anlaşmalı' olarak boşanan ikiliden Cemal Hünal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. İşte Cemal Hünal'ın boşanma sonrası ilk paylaşımı...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:57 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:01
Lale Cangal ile 13 yıllık evliliği biten Cemal Hünal’dan boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu bakın nerede aldı!

Issız Ada filmiyle hafızalara kazınan ve son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Cemal Hünal, Kurtlar Vadisi ile tanınan meslektaşı Lale Cangal'la 13 sene önce nikah masasına oturmuştu.

Lale Cangal ile 13 yıllık evliliği biten Cemal Hünal’dan boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu bakın nerede aldı!

Doğan Atilla adında bir de oğulları olan çift, geçen aylarda boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Cemal Hünal ''zarganalar'' deyip balık tuttuğu anları paylaştı!

Lale Cangal ile 13 yıllık evliliği biten Cemal Hünal’dan boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu bakın nerede aldı!

Ortak bir açıklamada bulunan ünlü çift şunları söylemişti: "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz"

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