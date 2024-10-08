Lale Cangal ile 13 yıllık evliliği biten Cemal Hünal’dan boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu bakın nerede aldı!

Ortak bir açıklamada bulunan ünlü çift şunları söylemişti: "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz"