Lady Diana'nın modacısı büyük sırrı açıkladı! 'Eski eşi Prens Charles ve onun yeni eşi Camilla...'
Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen Prenses Diana'nın hayatı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümüyle gündemden hiç düşmedi. Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın bir dönem modacısı olan Jayson Brundson, Diana'nın büyük sırrını açıkladı. Kadınların dolaplarını etkileyen Diana, giydikleriyle mesajlar vermeye ve modayı bir silah olarak kullanmaya bakın hangi olay sonucunda başlamış...
1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın bir dönem modacısı olan Jayson Brundson, Diana'nın boşandıktan sonra neden Chanel markası giymeyi bıraktığını açıkladı. Galler Prensi'nin ilk eşi olan Prenses Diana halk tarafından çok seviliyor ve hayat hikayesi kadar giydikleriyle de dikkat çekiyordu. Bazıları için moda ikonu olan Diana Spencer, moda konusunda oldukça tutkuluydu.
ONA CAMİLLA VE CHARLES'I HATIRLATIYORDU
Giyimine bu kadar önem veren Prenses Diana, Charles ile boşandıktan sonra en sevdiği markalardan birisi olan Chanel'i hayatından çıkardı.
1996 yılına kadar Diana birçok yerde ünlü markanın ürünleriyle görüntüleniyordu. Diana, Avustralya gezisinde markayı neden bıraktığını modacısı Jayson Brundson'a anlattı.
Harper's Bazaar'a konuşan Brundson, "Markanın iç içe geçmiş 'C' harflerinden oluşan logosu ona Camilla ve Charles'ı hatırlatıyordu" dedi.
ZARİF VE ASİL İNTİKAM SİLAHI: SİYAH ELBİSE
Kadınların dolaplarını etkileyen Diana, Chanel markasını bıraksa da gün geçtikçe giydikleriyle nasıl mesajlar verdiğine dikkat etmeye ve modayı bir silah olarak kullanmaya başlamıştı.
1994 yılında Yunan modacı Christina Stambolian tasarladığı siyah mini elbisesi gündem olmuştu. 'İntikam elbisesi' olarak anılan elbise o kadar çok konuşuldu ki ertesi gün manşetlerde Prens Charles'ın televizyon konferansı yerine Diana'nın elbisesi yer alıyordu.
Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Lady Diana birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu. Geçirdiği kaza sonucunda 22 sene önce hayatını kaybeden Lady Diana ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Lady Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçek ve kan donduran itirafları...