Lady Diana'nın modacısı büyük sırrı açıkladı! 'Eski eşi Prens Charles ve onun yeni eşi Camilla...'

ONA CAMİLLA VE CHARLES'I HATIRLATIYORDU



Giyimine bu kadar önem veren Prenses Diana, Charles ile boşandıktan sonra en sevdiği markalardan birisi olan Chanel'i hayatından çıkardı.



1996 yılına kadar Diana birçok yerde ünlü markanın ürünleriyle görüntüleniyordu. Diana, Avustralya gezisinde markayı neden bıraktığını modacısı Jayson Brundson'a anlattı.



Harper's Bazaar'a konuşan Brundson, "Markanın iç içe geçmiş 'C' harflerinden oluşan logosu ona Camilla ve Charles'ı hatırlatıyordu" dedi.