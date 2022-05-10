Lady Diana hakkında tüm bildiklerinizi unutun son sözleri... Neden öldü merak edilen Lady Diana araçta değil sonradan mı öldü?
31 Ağustos 1997'de sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölen Diana Spencer attığı her adım takip ediliyor, hareketlerinden stiline her detayı anbean takip ediliyordu. Milyonlarca kişi tarafından izlenen cenaze töreninin ardından akıllarda tek bir soru işareti vardı; Prenses (Lady) Diana Spencer neden öldü? O gün olay yerine gelen ilk acil servis üyelerinden biri olan itfaiyeci Xavier Gourmelon tarafından açıklanan Diana'nın son sözleri, doğum gününe kısa bir süre kala bir kez daha gündeme geldi.
SON SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ
Neredeyse 25 yıl önce onu kurtarmaya çalışan ve olay yerine koşan ilk acil servis üyelerinden itfaiyeci Xavier Gourmelon tarafından paylaşılan Diana'nın üzücü son sözleri, Galler Prensesi'nin doğum gününe haftalar kala bir kez daha gündeme geldi.
Olay yerine ilk geldiğinde kazanın kurbanlarının kim olduğuna dair hiçbir fikrinin olmadığını itiraf eden itfaiyeci, daha önce The Sun'a konuşarak şu ifadeleri kullandı:
Araba berbat durumdaydı ve onunla herhangi bir trafik kazasıyla ilgileneceğimiz gibi ilgilendik. Benim için bu sadece sıradan bir trafik kazasıydı, acil servislerin uğraşması gereken birçok kazadan biriydi ve olağan sebepler, hız ve sarhoş bir sürücüydü. Prensesin sağ omzunda hafif bir yara olduğunu görebiliyordum ama bunun dışında önemli bir şey yoktu. Üzerinde hiç kan yoktu.