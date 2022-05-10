Lady Diana hakkında tüm bildiklerinizi unutun son sözleri... Neden öldü merak edilen Lady Diana araçta değil sonradan mı öldü?

SON SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Neredeyse 25 yıl önce onu kurtarmaya çalışan ve olay yerine koşan ilk acil servis üyelerinden itfaiyeci Xavier Gourmelon tarafından paylaşılan Diana'nın üzücü son sözleri, Galler Prensesi'nin doğum gününe haftalar kala bir kez daha gündeme geldi.

Olay yerine ilk geldiğinde kazanın kurbanlarının kim olduğuna dair hiçbir fikrinin olmadığını itiraf eden itfaiyeci, daha önce The Sun'a konuşarak şu ifadeleri kullandı: