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Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay yarattı! İşin aslı bambaşka çıktı

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri ile dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanını da ele geçiren 21 yaşındaki Kylie Jenner, önceki gün makyajsız haliyle yakalandı. Makyajsız hali ile bambaşka biri olan Kylie Jenner'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak işin altın bakın ne çıktı...

27.06.2019 12:01 - Son Güncelleme: 27.06.2019 12:12
Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay yarattı! İşin aslı bambaşka çıktı

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri sayesinde dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanını da ele geçiren Kylie Jenner, makyajsız, filtresiz, doğal haliyle görüntülendi.

Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay yarattı! İşin aslı bambaşka çıktı

Markası Kylie Cosmetics ile en genç milyarder ünvanını kazanan Kylie Jenner makyajsız haliyle bambaşka biri olduğunu kanıtladı.

Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay yarattı! İşin aslı bambaşka çıktı

Beverly Hills'te bir diş kliniğine girerken görüntülenen Kylie Jenner'ın, Instagram'daki vegece hayatındaki halinden eser yoktu. Ancak bununda bir reklam olduğu ortaya çıktı.

Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay yarattı! İşin aslı bambaşka çıktı

Kylie Jenner'ın bu hali, aslında en etkili 'ürün yerleştirme' reklamlarından biriydi. Çünkü, Jenner, dolgunluk sihrini kendi rujlarıyla yarattığını kanıtlamış oldu.

Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay yarattı! İşin aslı bambaşka çıktı

Uzmanlara göre, bu strateji milyonlarca dolar değerinde reklama denk.

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