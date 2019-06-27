Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay yarattı! İşin aslı bambaşka çıktı

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri ile dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanını da ele geçiren 21 yaşındaki Kylie Jenner, önceki gün makyajsız haliyle yakalandı. Makyajsız hali ile bambaşka biri olan Kylie Jenner'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak işin altın bakın ne çıktı...

27.06.2019 12:01 - Son Güncelleme: 27.06.2019 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





