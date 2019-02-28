GaleriMagazin

Kuzgun dizisinin güzeli Burcu Biricik ile Yeşilçam'ın hazin sonlu yıldızının benzerliği şaşırttı

Kuzgun dizisiyle ekranlara dönüş yapan Burcu Biricik güzelliğiyle isminden sıkça söz ettiriyor. Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat veren Burcu Biricik ile Kuzgun karakterini canlandıran Barış Arduç'un uyumu da son günlerde bir hayli konuşuluyor. Dizideki partnerleri birbirlerine yakıştıran izleyicilerin şu sıralar favori çifti Burcu Biricik ile Barış Arduç oldu. Burcu Biricik'in Yeşilçam'ın yıldızı ile benzerliği ise en çok konuşulan ikinci konu oldu. İşte Tarkan filmleriyle tanıdığınız Yeşilçam'ın hazin sonlu güzeli ise Burcu Biricik arasındaki benzerlik...

28.02.2019 11:38 - Son Güncelleme: 28.02.2019 12:06
Kuzgun dizisinin güzeli Burcu Biricik'i ile Yeşilçam'ın hazin sonlu yıldızının benzerliği şaşırttı

Kuzgun dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yapan Burcu Biricik, Yeşilçam'ın hangi güzeline benzetiliyor dersiniz... İşte Barış Arduç ile aynı dizide rol alan Burcu Biricik'in bezediği o isim...

Kuzgun dizisinin güzeli Burcu Biricik'i ile Yeşilçam'ın hazin sonlu yıldızının benzerliği şaşırttı

Serpil Çakmaklı / Melisa Aslı Pamuk

Kuzgun dizisinin güzeli Burcu Biricik'i ile Yeşilçam'ın hazin sonlu yıldızının benzerliği şaşırttı

Semra Özdamar / Zeynep Çamcı

Kuzgun dizisinin güzeli Burcu Biricik'i ile Yeşilçam'ın hazin sonlu yıldızının benzerliği şaşırttı

Fatma Girik / Fulya Zenginer

Kuzgun dizisinin güzeli Burcu Biricik'i ile Yeşilçam'ın hazin sonlu yıldızının benzerliği şaşırttı

Selma Güneri / Müjde Uzman

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hazar Ergüçlü hakkında kimsenin bilmediği gerçek ne? Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü hakkında çirkin paylaşım!
Hazar Ergüçlü hakkında kimsenin bilmediği gerçek ne? Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü hakkında çirkin paylaşım!