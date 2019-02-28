Kuzgun dizisinin güzeli Burcu Biricik ile Yeşilçam'ın hazin sonlu yıldızının benzerliği şaşırttı

Kuzgun dizisiyle ekranlara dönüş yapan Burcu Biricik güzelliğiyle isminden sıkça söz ettiriyor. Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat veren Burcu Biricik ile Kuzgun karakterini canlandıran Barış Arduç'un uyumu da son günlerde bir hayli konuşuluyor. Dizideki partnerleri birbirlerine yakıştıran izleyicilerin şu sıralar favori çifti Burcu Biricik ile Barış Arduç oldu. Burcu Biricik'in Yeşilçam'ın yıldızı ile benzerliği ise en çok konuşulan ikinci konu oldu. İşte Tarkan filmleriyle tanıdığınız Yeşilçam'ın hazin sonlu güzeli ise Burcu Biricik arasındaki benzerlik...

28.02.2019 11:38 - Son Güncelleme: 28.02.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





