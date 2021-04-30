Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Gözlerden özene bezene uzak tutuyor ama...

Türkiye'nin Kuzeyin Oğlu olarak tanıdığı 54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, yeni bir şov programıyla ekranlara döndü. Karadenizli müzisyen Volkan Konak, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor şöhretinin aksine. Evli ve 3 çocuk babası olduğu bilinen Volkan Konak'ın eşi adeta bir sır. Ancak sosyal medya yine iş başına geçti ve Volkan Konak'ın merak edilen eşini ortaya çıkardı. Volkan Konak'ın kızı Şimal'in geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğrafları sonrası bu kez eşi ortaya çıktı ve görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte başta Volkan Konak olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

30.04.2021 09:53 - Son Güncelleme: 30.04.2021 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





