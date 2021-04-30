Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Gözlerden özene bezene uzak tutuyor ama...
Türkiye'nin Kuzeyin Oğlu olarak tanıdığı 54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, yeni bir şov programıyla ekranlara döndü. Karadenizli müzisyen Volkan Konak, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor şöhretinin aksine. Evli ve 3 çocuk babası olduğu bilinen Volkan Konak'ın eşi adeta bir sır. Ancak sosyal medya yine iş başına geçti ve Volkan Konak'ın merak edilen eşini ortaya çıkardı. Volkan Konak'ın kızı Şimal'in geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğrafları sonrası bu kez eşi ortaya çıktı ve görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte başta Volkan Konak olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
'Kuzeyin Oğlu' adlı televizyon programıyla ekranlara dönen Volkan Konak, son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 54 yaşındaki ünlü şarkıcı şöhretinin aksine özel hayatını gizli saklı tutmayı tercih edenlerden. Öyle ki çocuklarının son halleri bile geçtiğimiz günlerde ilk ortaya çıkmıştı.
Volkan Konak'ın 3 çocuğunun fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkarken herkes Konak'ın eşini harıl harıl araştırmaya başladı ancak bulabilene aşk olsun. Instagram hesabından da kimseyi takip etmeyen Volkan Konak'ın gizli saklı tuttuğu eşinin ortaya çıkması çok uzun sürmedi. İşte başta Volkan Konak olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.