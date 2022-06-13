Kuzey Yıldızı'nın o ismi müstehcen sahnelerle ortalığı karıştırdı! Bir erkekle tutkulu şekilde öpüştü sonra da başka bir erkekle... Ekin Su Cülcüloğlu...
Tüm İngiltere onu konuşuyor... Daha önce Manchester City forması giyen Jack Grealish'in radarına takılan, ardından İngiltere'nin en çok izlenen programlarından biri olan Love Island'a katılan Ekin Su Cülcüloğlu, Ada'yı karıştırdı. Cülcüloğlu, Pazar günü Davide Sanclimenti ile tutkulu öpüşmesinden çok kısa bir süre sonra Jacques O'Neill'le flört ederken görüntülendi. Haliyle bir anda ortalık karıştı.
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası yani Love Island'a katılan, bir dönem Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde de rol alan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu ülkede en çok konuşulan isimler arasında.
İngiltere'de sansasyon yaratan ve ülkemizde de hatrı sayılır bir takipçisi olan Love Island yarışması sık sık müstehcen olaylar ile gündeme geliyor.
Sadece İngiltere'de değil sansasyon yaratan olayları ile Türkiye'de de konuşulan Love Island'ın bu sezonda ilk kez bir Türk yarışmacısı var: Ekin Su Cülcüloğlu.
Love Island'a katılır katılmaz İngiliz basının da büyük ilgisini çeken Cülcüloğlu şimdi yarışmada hayatının aşkını arıyor.
Türkiye'de pek çok dizide yer alan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, adaya geldiği ilk günden gündem olmayı başardı.