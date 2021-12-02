Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş o iş adamıyla gizlice evlenmiş! İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın gizli kapaklı evlendiği eşi
Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, kendi yıldızlarını da doğurdu. Onlardan biri de Kuzey'in kızlarından Gökçe'ye hayat veren Berfin Nilsu Aktaş. 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Berfin Nilsu Aktaş, sosyal medyada da adından bolca söz ettiriyor. Kuzey Yıldızı dizisinden sonra soluğu Benim Hayatım dizisinde alan ancak dizisi reytinglerede kurban giden genç yıldızın gizlice evlendiği ortaya çıktı. Bakın Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi kimmiş.
Daha kariyerinin başında olan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2019 yılında başlayan Show TV dizisi Kuzey Yıldızı ile dikkatleri üzerine çekti. Canlandırdığı Gökçe karakteri ile kısa sürede tanınan ve çok beğenilen oyuncu, daha sonra Ölüm Zamanı isimli dijital dizide yer aldı.
Bu sezon Star TV ekranında Benim Hayatım isimli dizinin kadın başrolü olarak izleyici karşısına çıkan Nilsu Berfin Aktaş'ın bu macerası hüsranla bitti. Dizi final kararı aldı.
Sık sık dünyaca ünlü model Gigi Hadid'e benzetilen Nilsu Berfin Aktaş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
GİZLİCE EVLENMİŞ
Kuzey Yıldızı dizisi ile tanınan son rol aldığı dizisi Benim Hayatım da reytinglerde kötü bir sonuç alan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın, iş insanı Serdar Sertçelik ile evli olduğu ortaya çıktı.