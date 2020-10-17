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Kuzey Yıldızı'nın genç yıldızı Gökçe'si Berfin Su Aktaş'ın meğer görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü model...

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi son dönemin adından en çok söz ettiren yapımlarından biri oldu. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı dizi, kendi yıldızlarını da doğurdu. Onlardan biri de Kuzey'in kızlarından Gökçe'ye hayat veren Berfin Nilsu Su Aktaş. 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Berfin Nilsu Aktaş, sosyal medyada da adından bolca söz ettiriyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş hakkında araştırma yapanlar görsel ikiziyle karşılaşınca şaştı kaldı. Berfin Nilsu Aktaş, dünyaca ünlü modele öyle çok benziyor ki, adeta özbeöz kardeşi gibi.

17.10.2020 15:18 - Son Güncelleme: 17.10.2020 15:18
Kuzey Yıldızı'nın genç yıldızı Gökçe'si Berfin Su Aktaş'ın meğer görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü model...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş, 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

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Kuzey Yıldızı'nın genç yıldızı Gökçe'si Berfin Su Aktaş'ın meğer görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü model...

2018 yılında; Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüri koltuğunda oturduğu Geleceğin Starı yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Berfin Nilsu Aktaş'ın ilk dizi deneyimi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi.

Berfin Nilsu Aktaş hakkında araştırma yapanlar genç oyuncunun görsel ikizini görünce şaştı kaldı. İşte başta Berfin Nilsu Aktaş olmak üzere ünlü benzerler.

Kuzey Yıldızı'nın genç yıldızı Gökçe'si Berfin Su Aktaş'ın meğer görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü model...

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

Kuzey Yıldızı'nın genç yıldızı Gökçe'si Berfin Su Aktaş'ın meğer görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü model...

İpek Filiz Yazıcı'nın "Elite" dizisiyle hayatımıza giren Ester Expósito'ya olan benzerliği dikkat çekici.

Kuzey Yıldızı'nın genç yıldızı Gökçe'si Berfin Su Aktaş'ın meğer görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü model...

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