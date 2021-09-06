Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’in jakuzi pozu olay! ‘Yaz bitmemeli’ dedi cüretkar paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti
Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş'in jakuzi pozu olay! Son olarak başrollerini Aslıhan Güner ile İsmail Demirci'nin üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Jakuzide verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan genç oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Siyah bikinisi ile boy gösterdiği paylaşımının altına 'Yaz bitmemeli' notunu düşen Güneş, 'Yaktın buraları' yorumu yapıldı. İşte Gizem Güneş'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
06.09.2021 22:19
- Son Güncelleme: 06.09.2021 22:19
Gizem Güneş, Feride Mollaoğlu'nu canlandırdığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.