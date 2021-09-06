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Haberler Magazin Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’in jakuzi pozu olay! ‘Yaz bitmemeli’ dedi cüretkar paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti

Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’in jakuzi pozu olay! ‘Yaz bitmemeli’ dedi cüretkar paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş'in jakuzi pozu olay! Son olarak başrollerini Aslıhan Güner ile İsmail Demirci'nin üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Jakuzide verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan genç oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Siyah bikinisi ile boy gösterdiği paylaşımının altına 'Yaz bitmemeli' notunu düşen Güneş, 'Yaktın buraları' yorumu yapıldı. İşte Gizem Güneş'in sosyal medyayı sallayan o pozu...

06.09.2021 22:19 - Son Güncelleme: 06.09.2021 22:19
Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’in jakuzi pozu olay! ‘Yaz bitmemeli’ dedi cüretkar paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti

Gizem Güneş, Feride Mollaoğlu'nu canlandırdığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

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Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’in jakuzi pozu olay! ‘Yaz bitmemeli’ dedi cüretkar paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti

Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran Güneş, bikinili paylaşımlarıyla yaza damga vurmuştu.

Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’in jakuzi pozu olay! ‘Yaz bitmemeli’ dedi cüretkar paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü oyuncu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güneş, jakuzide verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’in jakuzi pozu olay! ‘Yaz bitmemeli’ dedi cüretkar paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’in jakuzi pozu olay! ‘Yaz bitmemeli’ dedi cüretkar paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti

Siyah bikinisi ile boy gösterdiği paylaşımının altına 'Yaz bitmemeli' notunu düşen Güneş, 'Yaktın buraları' yorumu yapıldı.

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