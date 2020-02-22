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Kuzey Yıldızı'nın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi de ünlü çıktı! Bakın o isim kim

Şu sıralar Kuzey Yıldızı adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Aslıhan Güner, Türkiye'nin sempatisini kazandı. Hem sert hem de merhametli Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medyanında yakın markajında olan bir isim. 31 yaşındaki oyuncunun eşini merak edip araştıranlar şaşıp kaldı. Çünkü eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Yine Kuzey Yıldızı dizisinde rol arkadaşı olan İsmail Demirci'nin de eşi çok çok ünlü bir isim. İşte başta Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin eşler olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

22.02.2020 11:23 - Son Güncelleme: 22.02.2020 11:23
Kuzey Yıldızı'nın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi de ünlü çıktı! Bakın o isim kim

Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile adından söz ettiren Aslıhan Güner'in oyuncu eşi bakın kim çıktı. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin eşleri.

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Kuzey Yıldızı'nın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi de ünlü çıktı! Bakın o isim kim

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Kuzey Yıldızı'nın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi de ünlü çıktı! Bakın o isim kim

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Kuzey Yıldızı'nın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi de ünlü çıktı! Bakın o isim kim

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Kuzey Yıldızı'nın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi de ünlü çıktı! Bakın o isim kim

Vedat - Linda Milor

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