RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali olay oldu! İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine can veren ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in estetiksiz halleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Güner'in yıllar önceki fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte detaylar…

08.05.2021 21:11 - Son Güncelleme: 08.05.2021 21:11
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine can veren ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in estetiksiz halleri sosyal medyada paylaşıldı. Hızla sosyal medyada yayılan fotoğraf, kısa süre içinde gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Aslıhan Güner'in estetiksiz halinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ünlü isimlerin yıllar önceki hallerini merak edip araştırmaya başladı. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Ebru Gündeş

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Birce Akalay