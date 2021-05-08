Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali olay oldu! İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine can veren ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in estetiksiz halleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Güner'in yıllar önceki fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte detaylar…

08.05.2021 21:11 - Son Güncelleme: 08.05.2021 21:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





