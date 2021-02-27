Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner ve kardeşlerini yan yana görenler ayırt edemiyor ! İkiz gibiler

Oyuncu Aslıhan Güner, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırttı. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Üç kız kardeşin bir de erkek kardeşleri var. Kardeşleri görenler 'İkiz misiniz?' sorusunu sormadan geçmiyor. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin kardeşleri.