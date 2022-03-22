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Haberler Magazin Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner spor taytını giydi paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti! Sırt dekolteli kombini dikkat çekti

Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner spor taytını giydi paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti! Sırt dekolteli kombini dikkat çekti

Başrolünü İsmail Demirci ile üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Güner, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Beslenmesine ve sporuna dikkat eden oyuncu, yaptığı egzersizleri takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımda Güner'in sırt dekolteli büstiyer, tayt ve tişörtten oluşan kombini dikkat çekti. Spor taytıyla boy gösteren ünlü oyuncu, fit haliyle de beğeni topladı. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı...

22.03.2022 00:25 - Son Güncelleme: 22.03.2022 00:44
Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner spor taytını giydi paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti! Sırt dekolteli kombini dikkat çekti

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

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Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner spor taytını giydi paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti! Sırt dekolteli kombini dikkat çekti

Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Güner'in özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları da sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner spor taytını giydi paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti! Sırt dekolteli kombini dikkat çekti

Özellikle yazın yaptığı mayolu paylaşımlarla dikkat çeken Güner, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner spor taytını giydi paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti! Sırt dekolteli kombini dikkat çekti

Beslenmesine ve sporuna dikkat eden oyuncu, yaptığı egzersizleri takipçileriyle paylaştı.

Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner spor taytını giydi paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti! Sırt dekolteli kombini dikkat çekti

Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımda Güner'in sırt dekolteli büstiyer, tayt ve tişörtten oluşan kombini dikkat çekti. Spor taytıyla boy gösteren ünlü oyuncu, fit haliyle de beğeni topladı.

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