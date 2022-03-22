Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner spor taytını giydi paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti! Sırt dekolteli kombini dikkat çekti
Başrolünü İsmail Demirci ile üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Güner, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Beslenmesine ve sporuna dikkat eden oyuncu, yaptığı egzersizleri takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımda Güner'in sırt dekolteli büstiyer, tayt ve tişörtten oluşan kombini dikkat çekti. Spor taytıyla boy gösteren ünlü oyuncu, fit haliyle de beğeni topladı. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı...
22.03.2022 00:25 - Son Güncelleme: 22.03.2022 00:44
Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.