Kuşum bir zayıfladı bir zayıfladı! 17 kilo veren Kuşum Aydın'ın siz bir de son halini görün! Esteti kurbanı olan Kuşum Aydın...
Asıl Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, son dönemlerde verdiği kilolar ve yaptığı açıklamalarla gündem oluyor. Bir dönem girdiği zayıflma programının nimetlerini toplayan Kuşum Aydın'ın son hali görenleri şaşırtıyor. 17 kilo veren Kuşum Aydın'ı görenler dönüp bir daha bakmadan edemiyor. İşte "1998'teki kilomdayım" diyen Kuşum Aydın'ın son hali ve zayıflama sırrı...
Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla bilinen sanatçı, geçtiğimiz yıllarda üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.
"SEVGİLİM BENDEN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Yıllar önce yaptığı bir açıklamada 'Çocuğum yok. Olma ihtimali var ama bilmiyorum'' diyen Kuşum Aydın, henüz 20'li yaşlarındayken İsviçreli sevgilisinin 'Ben hamile kaldım'' diye kalabalık bir ortamda bağırdığını söylemişti. Bir dönem, çocuğunun olup olmadığını gerçekten çok merak ettiğini ifade eden Aydın, ''Yıllar sonra bir çocuğumun ortaya çıkma ihtimali var mı bilmiyorum'' demişti.
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Kuşum Aydın, bu kez son haliyle çok konuşuldu.