GaleriMagazin

Kuşum Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada olay yarattı: Para pul için insan...

'Kuşum Aydın' (Muharrem Aydın Uğurlular), geçtiğimiz gün Instagram hesabından 21 yaş tbt'si paylaştı. Muharrem Aydın Uğurlar, sahne adıyla Kuşum Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Kuşum Aydın'ın tbt paylaşımına, "Keşke o yaşındaki gibi kalsaymış. Para pul için insan kendine bunu nasıl yapar?" şeklinde yorumda bulundu...

05.04.2019 12:48 - Son Güncelleme: 05.04.2019 13:18
Kuşum Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada olay yarattı: Para pul için insan...

Kuşum Aydın olarak tanıdığımız Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz gün Instagram hesabından 21 yaşındaki halini paylaştı. Kuşum Aydın'ın 21 yaş tbt'si sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birisi haline gelen Kuşum Aydın'ın o paylaşımı...

Kuşum Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada olay yarattı: Para pul için insan...

FATİH ÜREK

Kuşum Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada olay yarattı: Para pul için insan...

FATİH ÜREK

Kuşum Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada olay yarattı: Para pul için insan...

FAHRİYE EVCEN

Kuşum Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada olay yarattı: Para pul için insan...

FAHRİYE EVCEN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in babası görenleri şaşırttı! Kopyası gibi
Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in babası görenleri şaşırttı! Kopyası gibi