Kuşum Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada olay yarattı: Para pul için insan...
'Kuşum Aydın' (Muharrem Aydın Uğurlular), geçtiğimiz gün Instagram hesabından 21 yaş tbt'si paylaştı. Muharrem Aydın Uğurlar, sahne adıyla Kuşum Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Kuşum Aydın'ın tbt paylaşımına, "Keşke o yaşındaki gibi kalsaymış. Para pul için insan kendine bunu nasıl yapar?" şeklinde yorumda bulundu...
05.04.2019 12:48
- Son Güncelleme: 05.04.2019 13:18
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