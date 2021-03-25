Kurutma makinasından acayip sesler gelmeye başladı! Önce bozuldu sandılar ama içinden çıkan hayret verici
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Pring Ailesi, akılları durgunluk veren bir olayın kahramanı oldu. Evlerinde kurutma makinasından gelen ilginç sesler üzerine tamirci çağıran Pring Ailesi hayatlarının belki de en büyük şokunu yaşadı. Kurutma makinasından öyle bir şey çıktı ki akıllara zarar. İşte tüm dünyayı hayrete düşüren o anlar...
25.03.2021 14:07
- Son Güncelleme: 25.03.2021 14:07
ABD'nin Florida eyaletinde, bir ailenin yaşadıkları akıllara zarar.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Pring ailesi, kurutma makinelerinden garip sesler gelmesinin ardından tamirci çağırdı.
Makinede herhangi bir teknik sorunun olmadığını tespit eden tamirci Darrell Cobble, kurutma makinesine saklanmış ölü bir yılan buldu.
Cobble ise aileye uyararak, genellikle kurutma makinelerinde yılanların ve diğer hayvanların girmesini engelleyen bir kafes olmasının gerektiğini vurguladı.
Aile ise hayatlarının en büyük şoklarından birini yaşadı ve dünyanın gündemine geldi.