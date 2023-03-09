Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu dedesinin kopyası çıktı! Fahriye Evcen’in kayınpederi karizmasıyla ortalığı salladı...
'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, geçen Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü çiftin ikinci bebekleriyle henüz herhangi bir kare gelmezken Burak Özçivit'in babası sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Karan'ı dedesine benzeterek "Karizması dedesinden", "Herkes babasına benzetiyordu, dedesinin kopyası!" yorumlarında bulundu. İşte Burak Özçivit'in babası...
09.03.2023 23:57 - Son Güncelleme: 10.03.2023 00:17
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
Çift, geçen Ocak ayında da oğulları Kerem'e kavuştu. Eşi Fahriye Evcen'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit doğuma girdi. Yakışıklı oyuncunun duygu dolu anlar yaşadığı öğrenildi.
Ünlü çiftin ikinci bebekleriyle henüz herhangi bir kare gelmezken Burak Özçivit'in babası sosyal medyada gündem oldu.