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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi hayran bıraktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Dizinin kuşkusuz en çok adından söz ettiren ismi Burak Özçivit. Kuruluş Osman dizisinde Osman karakterini canlandıran Burak Özçivit milyonları kendisine hayran bıraktı. Fahriye Evcen ile herkes tarafından gıptayla baklına bir evliliği olan ve özel hayatı merak edilen Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşini görenler şaştı kaldı. Burak Özçivit'in kardeşi ağabeyine olan benzerliğiyle sizi çok şaşırtacak.

14.10.2020 15:52 - Son Güncelleme: 14.10.2020 15:52
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi hayran bıraktı! Ayırt edebilene aşk olsun

İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi hayran bıraktı! Ayırt edebilene aşk olsun

OKTAY KAYNARCA VE KARDEŞLERİ

(En soldaki annesi)

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi hayran bıraktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Kaynarca kardeşlerin birbiriyle olan benzerlikleri ağızları açık bıraktı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi hayran bıraktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Özellikle Oktay ve Turgay Kaynarca kardeşler birbirlerinin kopyası gibi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi hayran bıraktı! Ayırt edebilene aşk olsun
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