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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in yine kendi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında. Oğlu Karan ile sosyal medyada verdiği pozlarla çok konuşulan güzel oyuncunun memleketi merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in ve diğer ünlülerin memleketleri...

18.07.2021 19:28 - Son Güncelleme: 18.07.2021 19:28
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in yine kendi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...

Oğlu Karan ile sosyal medyada verdiği pozlarla çok konuşulan güzel oyuncunun memleketi merak konusu oldu.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...

İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in ve diğer ünlülerin memleketleri...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmeni olan Evcen, aslen Samsun'un Bafralıdır. Almanya'da Solingen'de doğmuştur.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...

Burak Özçivit – Gaziantep