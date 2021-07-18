Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...
Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in yine kendi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında. Oğlu Karan ile sosyal medyada verdiği pozlarla çok konuşulan güzel oyuncunun memleketi merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in ve diğer ünlülerin memleketleri...
18.07.2021 19:28
- Son Güncelleme: 18.07.2021 19:28
Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in yine kendi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında.