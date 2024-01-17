Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! "Tam bir saray yavrusu" İşte Fahriye Evcen’le 4 katlı, bahçeli ve havuzlu aşk yuvaları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in evine bakın! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve iki oğluyla yaşadığı lüks evi hayran bıraktı. Ünlü çiftin yaşadığı villayı görenler "Tam bir saray yavrusu" yorumunda bulundu. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in 4 katlı, bahçeli ve havuzlu aşk yuvaları...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştirdi.
Nisan 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına alan çift, 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu.
Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Ünlü çift, düğün öncesi Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı.