Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! "Tam bir saray yavrusu" İşte Fahriye Evcen’le 4 katlı, bahçeli ve havuzlu aşk yuvaları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in evine bakın! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve iki oğluyla yaşadığı lüks evi hayran bıraktı. Ünlü çiftin yaşadığı villayı görenler "Tam bir saray yavrusu" yorumunda bulundu. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in 4 katlı, bahçeli ve havuzlu aşk yuvaları...