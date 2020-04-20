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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in eski hali sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, Türkiye'nin gıpta ile bakılan, örnek çiftlerinden biri. Attıkları her adım merak ediliyor ünlü çiftin. Oya Aydoğan sayesinde karşımıza çıkan güzel oyuncu Fahriye Evcen, yıllar içerisindeki büyük bir değişim geçirdi. Tabi bu değişim gözler önünde olunca karşılaştırma yapmamak elde değil. İşye başta Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

20.04.2020 16:37 - Son Güncelleme: 20.04.2020 16:37
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in eski hali sosyal medyayı salladı

İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in eski hali sosyal medyayı salladı

Engin Akyürek

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in eski hali sosyal medyayı salladı

Engin Akyürek

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in eski hali sosyal medyayı salladı

Itır Esen

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in eski hali sosyal medyayı salladı

Kartal Tibet

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