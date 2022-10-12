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Haberler Magazin Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı fenomen çıktı! Fahriye Evcen'in kız kardeşiyle olan benzerliği inanılmaz

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı fenomen çıktı! Fahriye Evcen'in kız kardeşiyle olan benzerliği inanılmaz

Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci bebeğine hamile. 35 yaşındaki güzel oyuncu ş kardeşiyle gündem oldu. Fahriye Evcen'in magazin dünyasından uzak bir yaşam süren kız kardeşi ortaya çıktı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin kardeşleri...

12.10.2022 14:09 - Son Güncelleme: 12.10.2022 14:09
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızı fenomen çıktı! Fahriye Evcen’in kız kardeşiyle olan benzerliği inanılmaz

Son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında hiç kuşkusuz Özçivit ailesi geliyor. Gerek özel hayatları gerek yer aldıkları projelerle adından söz ettiren çift 2019 yılında ilk çocuklar Karan'ı kucaklarına aldı. Anne Fahriye Evcen ise şu sıralar sosyal medyayı sallamakla meşgul.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızı fenomen çıktı! Fahriye Evcen’in kız kardeşiyle olan benzerliği inanılmaz

Sosyal medyada paylaştığı sıfır makyaj fotoğraflarla herkesin beğenisini kazanan Fahriye Evcen hakkında araştırma yapanlar kardeşlerini görünce şaştı kaldı.

İşte başta Fahriye Evcen'in 'Yok böyle benzerlik' dedirtecek kardeşleri ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızı fenomen çıktı! Fahriye Evcen’in kız kardeşiyle olan benzerliği inanılmaz

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızı fenomen çıktı! Fahriye Evcen’in kız kardeşiyle olan benzerliği inanılmaz
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızı fenomen çıktı! Fahriye Evcen’in kız kardeşiyle olan benzerliği inanılmaz
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