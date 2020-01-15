GaleriMagazin

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! İşte Özçivit'in babası... Bire bir aynısı

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırıp kaldı. Baba-oğul arasındaki benzerliği görünce şaşırmamak da elde değil. İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...

15.01.2020 18:28 - Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! İşte Özçivit'in babası... Bire bir aynısı

Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alacak.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! İşte Özçivit'in babası... Bire bir aynısı

Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in özel hayatı merak konusu. Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! İşte Özçivit'in babası... Bire bir aynısı

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! İşte Özçivit'in babası... Bire bir aynısı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! İşte Özçivit'in babası... Bire bir aynısı

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı
Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı