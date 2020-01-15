Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! İşte Özçivit'in babası... Bire bir aynısı
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırıp kaldı. Baba-oğul arasındaki benzerliği görünce şaşırmamak da elde değil. İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...
15.01.2020 18:28
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