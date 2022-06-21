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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in babalık heyecanı! Fahriye Evcen bakın kaç aylık hamile! Karan’a kardeş geliyor...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in babalık heyecanı! Fahriye Evcen bakın kaç aylık hamile! Karan’a kardeş geliyor...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babalık heyecanı! Çalıkuşu adlı dizide tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de üç yıllık ilişkilerini resmiyete döktü. Sait Halim Paşa yalısında dünya evine giren ünlü çift, Nisan 2019'da da oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasından gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen cephesinden güzel haber geldi. Fahriye Evcen'in hamile olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

21.06.2022 23:20 - Son Güncelleme: 21.06.2022 23:20
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in babalık heyecanı! Fahriye Evcen bakın kaç aylık hamile! Karan’a kardeş geliyor...

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Çalıkuşu adlı dizide tanışarak aşk yaşamaya başladı ve 2017'de üç yıllık ilişkilerini resmiyete döktü.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in babalık heyecanı! Fahriye Evcen bakın kaç aylık hamile! Karan’a kardeş geliyor...

Sait Halim Paşa yalısında dünya evine giren ünlü çift, Nisan 2019'da da oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in babalık heyecanı! Fahriye Evcen bakın kaç aylık hamile! Karan’a kardeş geliyor...

Anne olduktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana döndü.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in babalık heyecanı! Fahriye Evcen bakın kaç aylık hamile! Karan’a kardeş geliyor...

Ancak ünlü oyuncunun dizinin yeni sezonu için sözleşmesini yeniletmediği ortaya çıktı. Bunun nedeni merak edilirken Burak Özçivit-Fahriye Evcen cephesinden müjdeli haber geldi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in babalık heyecanı! Fahriye Evcen bakın kaç aylık hamile! Karan’a kardeş geliyor...

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasından gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşadıkları ileri sürüldü.

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