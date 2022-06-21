Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in babalık heyecanı! Fahriye Evcen bakın kaç aylık hamile! Karan’a kardeş geliyor...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babalık heyecanı! Çalıkuşu adlı dizide tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de üç yıllık ilişkilerini resmiyete döktü. Sait Halim Paşa yalısında dünya evine giren ünlü çift, Nisan 2019'da da oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasından gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen cephesinden güzel haber geldi. Fahriye Evcen'in hamile olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Çalıkuşu adlı dizide tanışarak aşk yaşamaya başladı ve 2017'de üç yıllık ilişkilerini resmiyete döktü.
Sait Halim Paşa yalısında dünya evine giren ünlü çift, Nisan 2019'da da oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Anne olduktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana döndü.
Ancak ünlü oyuncunun dizinin yeni sezonu için sözleşmesini yeniletmediği ortaya çıktı. Bunun nedeni merak edilirken Burak Özçivit-Fahriye Evcen cephesinden müjdeli haber geldi.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasından gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşadıkları ileri sürüldü.