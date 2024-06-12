Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesine bakın! Genlerde var! Fahriye Evcen’in güzeller güzeli kayınvalidesi...

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yakışıklı başrolü Burak Özçivit, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2017 yılında evlendiği meslektaşı Fahriye Evcen'den Karan ve Kerem adlarında iki evladı olan Özçivit, bu kez annesiyle gündeme geldi. Özçivit'in sır gibi sakladığı annesi Ceyhan Özçivit, güzelliğiyle görenleri kıskandırdı. Ceyhan Hanım için "Annesi değil ablası sanki", "Genler güzel!" yorumlarında bulundu. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli kayınvalidesi...