Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesine bakın! Genlerde var! Fahriye Evcen’in güzeller güzeli kayınvalidesi...

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yakışıklı başrolü Burak Özçivit, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2017 yılında evlendiği meslektaşı Fahriye Evcen'den Karan ve Kerem adlarında iki evladı olan Özçivit, bu kez annesiyle gündeme geldi. Özçivit'in sır gibi sakladığı annesi Ceyhan Özçivit, güzelliğiyle görenleri kıskandırdı. Ceyhan Hanım için "Annesi değil ablası sanki", "Genler güzel!" yorumlarında bulundu. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli kayınvalidesi...
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, hem performansı hem de yakışıklılığıyla geniş bir kitlenin beğenisini kazandı.
Fahriye Evcen ile 2017 yılında dünya evine giren iki çocuk babası Özçivit'in kariyeri ve özel hayatı yakından takip edildi.
Evcen ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez annesi Ceyhan Özçivit ile gündeme geldi.