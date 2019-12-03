Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştılar ki...
atv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, reytingleri alt üst etti... Şöhreti ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu Burak Özçivit, ününe ün kattı. Yoğun bir şekilde diziye konsantre olan Burak Özçivit, iş temposundan dolayı hem eşi Fahriye Evcen'den hem de oğlu Karan'dan uzak kalıyor. Burak Özçivit şu sıralar çekimler sebebiyle fazla görüşemeseler de Fahriye Evcen'in sık sık seti ziyaret ettiği söylenmişti. Son olarak Eylül ayında birlikte fotoğraflarını paylaşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti hayranlarına bir sürpriz yaptı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk dolu paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.
03.12.2019 15:47
- Son Güncelleme: 03.12.2019 15:50
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