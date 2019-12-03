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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştılar ki...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, reytingleri alt üst etti... Şöhreti ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu Burak Özçivit, ününe ün kattı. Yoğun bir şekilde diziye konsantre olan Burak Özçivit, iş temposundan dolayı hem eşi Fahriye Evcen'den hem de oğlu Karan'dan uzak kalıyor. Burak Özçivit şu sıralar çekimler sebebiyle fazla görüşemeseler de Fahriye Evcen'in sık sık seti ziyaret ettiği söylenmişti. Son olarak Eylül ayında birlikte fotoğraflarını paylaşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti hayranlarına bir sürpriz yaptı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk dolu paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

03.12.2019 15:47 - Son Güncelleme: 03.12.2019 15:50
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştılar ki...

ATV'nin iddialı yapımlarından olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, dizideki performansıyla tam not aldı. Oyunculuğuyla hayran bırakan yakışıklı oyuncu eşi Fahriye Evcen'e olan aşkıyla adeta gıpta ettiriyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştılar ki...

AŞK PAYLAŞIMI

Çekimlere başlandığı ilk günden itibaren büyük bir heyecanla beklenen tarihi yapım seyirciyi kendine hayran bırakan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit bu kez sosyal medya paylaşımıyla hayran bıraktı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştılar ki...

İŞTE BURAK ÖZÇİVİT'İN AŞK DOLU O PAYLAŞIMI

Uzun bir süredir Kuruluş Osman'daki Osman Bey karakterine titizlikle hazırlanan Burak Özçivit dizinin yayın haytına başlamasıyla vaktinin büyük bölümünü sette geçiriyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştılar ki...

Oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen'i çok özleyen Özçivit, eşi ve oğlunun set ziyaretleriyle özlemini gideriyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştılar ki...

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