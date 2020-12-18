Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit istedi, hayranlarından destek gecikmedi!
Atv'nin reyting zirvesinden düşmeyen Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile ekrana damgasını vuran Burak Özçivit, doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile duyurdu. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Instagram paylaşımı sonrası kampanya sosyal medyada büyük destek aldı.
"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum Türk Kanser Derneği @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük destek aldı.