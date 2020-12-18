Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit istedi, hayranlarından destek gecikmedi!

"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum Türk Kanser Derneği @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük destek aldı.