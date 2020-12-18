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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit istedi, hayranlarından destek gecikmedi!

Atv'nin reyting zirvesinden düşmeyen Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile ekrana damgasını vuran Burak Özçivit, doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile duyurdu. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Instagram paylaşımı sonrası kampanya sosyal medyada büyük destek aldı.

18.12.2020 12:30 - Son Güncelleme: 18.12.2020 12:30
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit istedi, hayranlarından destek gecikmedi!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit istedi, hayranlarından destek gecikmedi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın baş rol oyuncusu Burak Özçivit'in yeni yaş günü için başlattığı kampanyaya sosyal medyadan büyük destek geldi.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit istedi, hayranlarından destek gecikmedi!

"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum Türk Kanser Derneği @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük destek aldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit istedi, hayranlarından destek gecikmedi!

başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile ve özel yaşantısında da örnek anatçı olarak gösterilen Burak Özçivit kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit istedi, hayranlarından destek gecikmedi!
ÜNLÜLERİN DOĞUM TARİHLERİ
HÜLYA AVŞAR
10 Ekim 1963
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit istedi, hayranlarından destek gecikmedi!
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