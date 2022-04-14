Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit biricik oğluna bakın! Fahriye Evcen’in “bahar çiçeğimiz” dediği Karan’a ilk yorum Cüneyt Arkın'dan
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit biricik oğluna bakın! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, Çalıkuşu adlı yapımda tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019 yılında ise oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, bugün oğullarını yeni yaşını kutladı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarında Karan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum... Baharın kokusunu getirdin bize... İyi ki doğdun meleğim..." ifadelerini kullandı. Karan'ın birbirinden eğlenceli pozlarına ilk yorum ise Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'dan geldi. İşte detaylar...
14.04.2022 00:02 - Son Güncelleme: 14.04.2022 00:02
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Çalıkuşu adlı yapımda tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarında Karan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum... Baharın kokusunu getirdin bize... İyi ki doğdun meleğim..." ifadelerini kullandı.
İLK YORUM CÜNEYT ARKIN'DAN!
Paylaşıma kayıtsız kalamayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın ise nazar boncuğu emojileriyle ilk yorumu yapan isimlerden oldu.
İşte başta Karan'ın eğlenceli pozları olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...