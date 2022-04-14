Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit biricik oğluna bakın! Fahriye Evcen’in “bahar çiçeğimiz” dediği Karan’a ilk yorum Cüneyt Arkın’dan

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarında Karan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum... Baharın kokusunu getirdin bize... İyi ki doğdun meleğim..." ifadelerini kullandı.